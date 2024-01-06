Кузбасские коммунальщики не стали вывозить мусор и засыпали его снегом, попав на видео

В Прокопьевске работники коммунальных служб вывалили мусор из контейнеров на дорогу и присыпали его снегом с помощью трактора. Об этом пишет «Подъем».

Местная жительница сняла на видео новый способ уборки отходов, придуманный сибирскими коммунальщиками. Как видно на записи, они не стали отвозить мусор на полигон, а вместо этого вывалили содержимое контейнеров на дорогу и попытались спрятать его под снегом.

Как уточняется, в регионе во время новогодних каникул прошли сильные снегопады, и мусоровозы просто не смогли подъехать к контейнерам во дворах. В мэрии города объяснили, что на опубликованном в соцсетях видео трактор чистил дорогу для подъезда специализированного транспорта.

«Сотрудники занимались расчисткой подъездного пути, в том числе к самой контейнерной площадке, так как в связи с погодными условиями (обильными снегопадами), машина для погрузки мусора не могла проехать к контейнерам. На сегодняшний день подъездной путь к контейнерной площадке обеспечен, мусор отгружается. По графику мусор, который находится за контейнерной площадкой, также будет вывезен с привлечением спецтехники», — заверил глава Прокопьевска Максим Шкарабейников.

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