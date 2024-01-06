На Крымском мосту ограничено движение авто

На Крымском мосту временно перекрыто автомобильное движение. Об этом говорится в сообщении в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Ночью сообщалось, что в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом. В ведомстве подчеркнули, что приблизительно в 0:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, которые были уничтожены над Крымским полуостровом.

Приблизительно в 0:15 сообщалось о том, что движение автотранспорта на Крымском мосту было временно перекрыто. Оно было восстановлено в 1:16.

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