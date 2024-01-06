Синоптик рассказал о погоде в Москве на Рождество

Высота снежного покрова выросла в Москве на восемь сантиметров за ночь и к утру 6 января достигла отметки в 21 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции столицы на ВДНХ, в столице за ночь выпало всего около 3 мм осадков. Однако Лепс объяснил, что из-за низких температур снег оказался очень пушистым, и высота снежного покрова увеличилась сразу на восемь сантиметров. На метеостанции на Балчуге высота снежного покрова в субботу утром составила 19 см, а в Тушино — 33 см.

По словам синоптика, в ближайшие два дня снежных осадков в регионе не ожидается, так что снег будет оседать и уплотняться. Осадки можно ждать во вторник, в среду и четверг и сугробы будут только больше, предупредил эксперт.

После праздников к концу первой рабочей недели 2024 года высота снежного покрова в столице составит 25-30 см, что соответствует средним многолетним показателям, заключил уточнил Леус.

Вместе с этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление до -10 °C днем ожидается в Московском регионе в первые после новогодних каникул рабочие дни.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.