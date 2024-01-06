Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мальчик с психическим расстройством ранил ножом воспитательницу в детском лагере

В детском лагере под Петербургом 11-летний мальчик ранил ножом воспитательницу

close
100%
Depositphotos

Страдающий от психического заболевания ребенок схватился за нож и ранил воспитательницу в детском лагере под Петербургом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 5 января в оздоровительном комплексе «Заря» в поселке Молодежное. По словам очевидцев, 11-летний мальчик стал махать руками, а затем взялся за нож. Как уточняется, пострадавшая попыталась выхватить у ребенка опасный предмет и поранила себе руки. К настоящему времени она уже вернулась на свое рабочее место.

Тем не менее госпитализация потребовалась несовершеннолетнему. Как пишет издание, он является воспитанником детского дома и состоит на учете в ПНД. Прошлой осенью он пропал из учреждения, но был найден на следующее утро.

Ранее пятиклассница угрожала учителю ножом во время урока.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами