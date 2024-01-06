Мальчик с психическим расстройством ранил ножом воспитательницу в детском лагере

Страдающий от психического заболевания ребенок схватился за нож и ранил воспитательницу в детском лагере под Петербургом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 5 января в оздоровительном комплексе «Заря» в поселке Молодежное. По словам очевидцев, 11-летний мальчик стал махать руками, а затем взялся за нож. Как уточняется, пострадавшая попыталась выхватить у ребенка опасный предмет и поранила себе руки. К настоящему времени она уже вернулась на свое рабочее место.

Тем не менее госпитализация потребовалась несовершеннолетнему. Как пишет издание, он является воспитанником детского дома и состоит на учете в ПНД. Прошлой осенью он пропал из учреждения, но был найден на следующее утро.

Ранее пятиклассница угрожала учителю ножом во время урока.