В Приангарье спасли 93-летнюю курильщицу, едва не угоревшую из-за непотушенной сигареты

Пожарные спасли отравившуюся угарным газом 93-летнюю курильщицу со стажем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

Как было установлено, пожар в 94-м квартале Ангарска произошел из-за непотушенной сигареты. Два пожарных расчета прибыли на место после звонка очевидцев и обнаружили сильное задымление в подъезде. Из горящего дома самостоятельно удалось эвакуироваться восьми жильцам, еще пятерых спасли пожарные.

Огнеборцы вскрыли дверь в двухкомнатную квартиру на четвертом этаже и нашли лежащую на полу пожилую женщину, инвалида 3-й группы. С диагнозом «отравление угарным газом» ее в удовлетворительном состоянии доставили в городскую больницу. Известно, что пострадавшей неоднократно предлагали установить пожарный извещатель, но женщина много курила и по этой причине отказывалась от установки прибора.

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