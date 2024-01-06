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Россиянам рассказали, какие законопроекты рассмотрит Госдума в 2024 году

Политолог Гращенков пояснил, какие законопроекты ждать в России в 2024 году

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«Газета.Ru»

В 2024 году в России рассмотрят законопроекты в экономической и социальной сфере, а также в сферах укрепления традиционных ценностей, инноваций и искусственного интеллекта. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» политолог Илья Гращенков.

По словам политолога, в Госдуму уже внесен проект об оскорблении чувств женщин как реакция на идею запретить аборты и ряд других схожих законопроектов по теме защиты традиционных ценностей.

«Есть законопроекты, которые близки к бизнесу. После многочисленных запретов и ограничений они помогают бизнесу развиваться, например, законопроект, связанный с регулированием работы такси, с тем же инфобизнесом», — добавил Гращенков.

Вполне вероятно рассмотрение законодательных инициатив в сфере инноваций, работы маркетплейсов и искусственного интеллекта.

Помимо этого, Госдума может рассмотреть законопроекты социальной направленности, связанные с социальными гарантиями сотрудникам предприятий, направленные на понижение уровня бедности и повышение занятости населения.

28 декабря сообщалось, что в России могут освободить новые услуги от НДС.

29 декабря стало известно, что в Госдуме продолжат работать над гарантиями прав граждан-банкротов.

Ранее в правительстве России рассказали о разработке изменений в закон о денежном довольствии военных.

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