В Петербурге программист проломил череп пожилому посетителю бара

Мужчина проломил череп посетителю петербургского бара. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Драка произошла в ночное время в баре BBQ на проспекте Просвещения. Двое посетителей вступили в словесный конфликт, который закончился избиением.

В результате 61-летний пострадавший получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом черепа, но спасти его не смогли.

После этого 41-летнего программиста задержали по подозрению в совершении преступления и поместили под стражу. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Свердловской области пьяные мужчины избили посетительниц кафе до потери сознания.