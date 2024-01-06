Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге программист проломил череп пожилому посетителю бара

РЕН ТВ: петербуржца задержали за жестокое избиение мужчины в баре

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Мужчина проломил череп посетителю петербургского бара. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Драка произошла в ночное время в баре BBQ на проспекте Просвещения. Двое посетителей вступили в словесный конфликт, который закончился избиением.

В результате 61-летний пострадавший получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом черепа, но спасти его не смогли.

После этого 41-летнего программиста задержали по подозрению в совершении преступления и поместили под стражу. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Свердловской области пьяные мужчины избили посетительниц кафе до потери сознания.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами