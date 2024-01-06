Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кирове задержанный избил полицейского и сбежал из ИВС, чтобы встретить Новый год дома

Baza: в Кирове задержанный устроил побег из ИВС, избив полицейского

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

В Кирове боксер, задержанный за хулиганство, избил полицейского и устроил побег из ИВС, чтобы отметить Новый год дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Местного жителя, который пытался попасть в квартиру к своей бывшей девушку, задержали 27 декабря. На 39-летнего Олега Глухова, имеющего разряд КМС по боксу, составили протокол за мелкое хулиганство и доставили в отдел внутренних дел. Мужчина осознал, что встретит 2024 год за решеткой, и решился на побег.

Он попросился в туалет, а затем напал на открывшего его камеру 23-летнего сержанта. Полицейский, получивший несколько ударов по голове, в какой-то момент перехватил инициативу, но Глухов все же смог вырваться и сбежать из дежурной части.

Беглеца задержали уже через полчаса в подъезде близстоящего дома. К настоящему времени СК возбудил уголовное дело по факту нападения на представителя власти, теперь фигуранту грозит многолетнее лишение свободы.

Ранее задержанный хулиган пытался сбежать из патрульной машины через окно и попал под суд.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами