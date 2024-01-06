В Кирове задержанный избил полицейского и сбежал из ИВС, чтобы встретить Новый год дома

В Кирове боксер, задержанный за хулиганство, избил полицейского и устроил побег из ИВС, чтобы отметить Новый год дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Местного жителя, который пытался попасть в квартиру к своей бывшей девушку, задержали 27 декабря. На 39-летнего Олега Глухова, имеющего разряд КМС по боксу, составили протокол за мелкое хулиганство и доставили в отдел внутренних дел. Мужчина осознал, что встретит 2024 год за решеткой, и решился на побег.

Он попросился в туалет, а затем напал на открывшего его камеру 23-летнего сержанта. Полицейский, получивший несколько ударов по голове, в какой-то момент перехватил инициативу, но Глухов все же смог вырваться и сбежать из дежурной части.

Беглеца задержали уже через полчаса в подъезде близстоящего дома. К настоящему времени СК возбудил уголовное дело по факту нападения на представителя власти, теперь фигуранту грозит многолетнее лишение свободы.

Ранее задержанный хулиган пытался сбежать из патрульной машины через окно и попал под суд.