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В Свердловской области пьяные мужчины избили посетительниц кафе до потери сознания

В Алапаевске полицейский с другом напали на девушек и жестоко их избили

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Свердловской области пьяные мужчины, одним из которых оказался инспектор ГИБДД, избили отдыхавших в кафе девушек. Об этом пишет e1.ru.

Инцидент произошел 5 января в одном из кафе Алапаевска. По словам свидетельницы, конфликт между посетителями возник на почве личной неприязни.

«В ход шли не только руки, но и ноги. Что конкретно не понравилось мужчинам, не могу сказать, знаю только, что у девушек были побои, одна даже упала в обморок», — утверждает женщина.

Известно, что очевидцы пытались остановить нападавших. В итоге на место происшествия были вызваны полицейские.

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что личности участников драки уже установлены.

«Также установлено, что в конфликте принимал участие инспектор местной Госавтоинспекции, лейтенант полиции, находившийся на выходном дне без форменного обмундирования. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица понесут наказание в установленном законном порядке», — отметил полковник Валерий Горелых.

Ранее пьяный россиянин избил подругу, отобрал у нее драгоценности и уснул в туалете.

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