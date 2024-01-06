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Умер кот Виктор, которого не пустили на самолет из-за его веса

Умер кот Виктор, которого не пустили на борт самолета из-за лишнего веса

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mikhail_galin/intagram.com

Кот Виктор из Владивостока, который приобрел популярность благодаря инциденту с недопуском на борт самолета из-за лишнего веса, умер в пятницу, 5 января. Об этом сообщил его хозяин Михаил Галин, передает РИА Новости.

Галин отметил, что его кот «сделал для этого мира больше, чем многие люди».

«Беги по радуге, кот Виктор», — добавил Галин.

В ноябре 2019 года Галин рассказал, что летел с котом из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту проблем из-за домашнего животного не возникло, но в Шереметьево сотрудница заявила, что кот должен лететь в багажном отделении, так как его вес превышает нормативы для перевозки в салоне. В результате пассажир отказался лететь.

Мужчина нашел похожее животное с меньшим весом, чтобы питомца пустили в салон. Дублером кота стала кошка Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Галин с котом добрались до Владивостока. Однако авиакомпания позже узнала о хитрости и лишила пассажира всех бонусных миль.

Ранее хозяйка, укравшая кота из ветклиники, не разрешала его вывоз в Москву.

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