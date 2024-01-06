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Разбившийся с детьми в авиакатастрофе актер Оливер оставил жуткое послание незадолго до трагедии

NYP: актер Оливер передал «привет из рая» в соцсетях перед авиакатастрофой

Погибший 6 января в авиакатастрофе голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до трагедии опубликовал в соцсетях пост, где передал всем своим поклонникам «привет из рая». На это обратили внимание в The New York Post.

Всего за три дня до трагедии Оливер опубликовал у себя в соцсетях фотографию с пляжа на Карибах, где он отдыхал. «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — написал в посте Кристофер Оливер.

Журналисты издания назвали такое совпадение жутким.

Актер Кристиан Оливер разбился в результате крушения частного самолета на Карибах. Вместе с ним трагедия унесла жизни его дочерей 12 и 10 лет, а также пилота. Оливеру был 51 год.

Оливер родился в Германии, но почти всю жизнь прожил в США, он известен ролями в фильмах «Хороший немец» (The Good German), «Спиди-гонщик» и «Валькирия». Кроме этого, он недавно принял участие в съемках последней части франшизы «Индиана Джонс».

Ранее в аэропорту Токио столкнулись самолеты.

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