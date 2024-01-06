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Москвичей предупредили о потеплении

Вильфанд: потепление ожидается в Московском регионе в первые рабочие дни

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление до -10 °C днем ожидается в Московском регионе в первые после новогодних каникул рабочие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в первые два рабочих дня в Московском регионе ожидается повышение температуры. Ночью прогнозируется -20 °C, а днем — -10 °C.

Вильфанд подчеркнул, что температура будет ниже нормы на 7 °C.

Вильфанд добавил, что на следующей неделе ожидаются снег и порывы ветра до 8-10 м/с. Он подчеркнул, что при ветре температура будет ощущаться ниже.

До этого МЧС России предупредило москвичей и гостей столицы об аномальных холодах на Рождество.

Ведомство порекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не перегружать электрические сети. Кроме того, приборы призвали не оставлять без присмотра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что московский регион пережил пик холодной погоды в середине недели, и теперь морозы постепенно начнут ослабевать.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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