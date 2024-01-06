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Москвичам рассказали о погоде на субботу

Гололедица и до -17 °C ожидаются в Москве в субботу

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РИА «Новости»

В Москве в субботу, 6 января, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица и до -17 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют -15…-17 °C. В ночь на воскресенье температура воздуха может составить до -25 °C, ожидаются небольшой снег, местами гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от -14…-19 °C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до -28 °C.

Днем ветер юго-восточный, 2-7 м/с, в ночь на воскресенье северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

До этого МЧС России предупредило москвичей и гостей столицы об аномальных холодах на Рождество.

Ведомство порекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не перегружать электрические сети. Кроме того, приборы призвали не оставлять без присмотра.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

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