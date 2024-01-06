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Названа причина приземления рейса Москва – Волгоград в Самаре

Прокуратура: летевший в Волгоград рейс из Москвы сел в Самаре из-за погоды

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Shutterstock

В Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что на борту находились 130 пассажиров и члены экипажа. Авиакомпания разместила в гостинице 44 человека, остальные отказались от проживания в отеле. В ведомстве подчеркнули, что контролируют соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примут меры реагирования.

До этого стало известно, что пассажирский самолет Airbus A320 рейса Москва — Махачкала подал сигнал тревоги и приступил к снижению.

В октябре пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, находясь в полете над территорией России.

В сентябре сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Сочи в Омск, также подал сигнал тревоги и был направлен авиаслужбами на запасной аэродром в Новосибирске. Пилоты рейса посадили судно на грунт на запасном аэродроме Новосибирска.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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