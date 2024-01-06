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Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Также в сообщении обратились к находящимся на мосту и в зоне досмотра с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина остановки движения не называется.

До этого стало известно, что число туристов, посетивших Крым в 2023 году, составило 5,2 млн, что на 20% меньше, чем в позапрошлом году.

Также стали известны результаты социологического опроса, проведенного министерством туризма и курортов Крыма, об отдыхе на полуострове.

Ранее взрыв произошел в районе Новороссийска.

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