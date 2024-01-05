Протоиерея Уминского запретили в служении на фоне антивоенных заявлений

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского запретили в служении. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что в храме был назначен новый настоятель протоиерей Андрей Ткачев. Издание подчеркивает, что он до 2014 года был священником Украинской православной церкви Московского патриархата.

РБК отмечает, что о запрете в служении Уминского также написала религиовед Ксения Луценко и историк культуры Николай Подосокорский.

До этого бывший протодиакон Русской Православной церкви Андрей Кураев (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не намерен отказываться от российского гражданства.

6 ноября Андрей Кураев сообщил в соцсетях, что покинул Россию и сделал это в День народного единства. До этого он упоминал, что намерен перебраться в Чехию. За границей протодиакон намеревался «писать, говорить, читать лекции». Он попросил своих подписчиков о финансовой помощи, перечислив траты, которые ему предстоят из-за отъезда.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.