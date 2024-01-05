Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде

Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале сообщила об угрозе ракетной опасности в городе.

«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома», — говорится в публикации.

В мэрии добавили, что при нахождении дома необходимо отойти от окон, а в случае получения сигнала о ракетной опасности нужно спуститься в укрытия.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что желающих выехать из Белгорода из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевезут в безопасные места.

Он подчеркнул, что ситуация в городе остается непростой. По словам Гладкова, власти готовы перевезти белгородчан в Старый Оскол или Губкин, где они будут находиться в комфортных условиях и смогут провести столько времени, сколько им понадобится.

До этого Гладков сообщал, что в результате ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ повреждения получили окна жилого дома и автомобили. 5 января Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять воздушных целей.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.