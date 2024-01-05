В РФ задержали мужчину за попытку диверсии на объекте министерства обороны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала гражданина страны, причастного к попытке совершить диверсию на одном из объектов российского министерства обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) надзорного органа, передает ТАСС.

В заявлении указано, что мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. По информации ФСБ, представители Киева завербовали россиянина посредством социальных сетей.

«Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года <...> диверсии на одном из объектов министерства обороны России на территории Челябинской области», — говорится в сообщении.

Также представители службы добавили, что сотрудники ФСБ установили причастность задержанного мужчины к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры. Инциденты с его участием произошли в ноябре и декабре прошлого года в Дагестане.

Согласно заявлению, при задержании у гражданина изъяли электронные носители информации и средства связи. На устройствах были обнаружены переписка россиянина с сотрудниками украинских спецслужб и фотоотчеты о проделанной работе.

Мужчину уже передали в Следственный комитет РФ. Кроме того, сотрудники ФСБ предоставили ведомству все собранные материалы о расследовании.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинских войск.