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В Ярославской области три поезда задерживаются более чем на два часа

СЖД: ряд поездов в Ярославской области задерживаются по техническим причинам

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Несколько пассажирских поездов в Ярославской области следуют с задержкой по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД), передает ТАСС.

Согласно данным агентства, три состава задерживаются уже более чем на два часа. При этом еще ряд поездов отстают от расписания не более чем на 50 минут, говорится в заявлении.

«5 января на Северной железной дороге по техническим причинам следуют с задержкой <...> пассажирские поезда: № 375 ВоркутаМосква на два часа 47 минут; № 67 Абакан — Москва на два часа три минуты; № 103 Ярославль — Москва на два часа шесть минут», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что сотрудники СЖД делают все возможное для устранения технических неполадок и сокращения времени задержки пассажирских составов. Кроме того, по словам представителей организации, в вагонах стараются поддерживать комфортную температуру.

2 января жителей Ярославской области и ряда других субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) предупредили о резком похолодании. По информации местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС РФ, в ближайшее время температура воздуха на указанной территории будет держаться в диапазоне от -30°C до -35°C.

Ранее в некоторых населенных пунктах Ярославской области из-за аномального холода произошло отключение отопления и электроснабжения.

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