Число мирных жителей, которые пострадали в результате обстрела Горловки со стороны Украины, увеличилось до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых горловчан в результате обстрела жилмассива «Комсомолец» увеличилось до двух», — написал он.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино.

Утром 5 января Гладков сообщил, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять воздушных целей в небе над Белгородской областью. При этом во время атак со стороны Украины ранения получили двое мужчин.

Также сообщалось, что несколько мирных жителей пострадали при ударе по жилой многоэтажке на западе Донецка, в Куйбышевском районе города.

Ранее США призвали Украину сделать все возможное, чтобы предотвратить нанесение вреда мирным гражданам.