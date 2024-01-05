Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боевики ИГИЛ* стали приезжать в Германию под видом украинских беженцев

Bild: боевики ИГИЛ стали приезжать в Германию под видом украинских беженцев

close
100%
Andreea Alexandru/AP

Боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) стали чаще пытаться попасть в ФРГ под видом беженцев с Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild.

По данным журналистов, за последнее время правоохранители Германии задержали сразу нескольких приверженцев радикального ислама, прибывших из Таджикистана. Нередко они связаны с группировкой «Исламское государство в Хорасане», которая является частью ИГИЛ.

Все потенциальные террористы использовали фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев и рассказывая о преследовании. Как пишет издание, таких граждан впускают почти без проверок.

Отмечается также, что в Германию исламисты едут через зону СВО, где могут легко получить любое вооружение, от автоматов до гранат и боеприпасов для гранатометов.

31 декабря в ФРГ задержали подозреваемых в подготовке теракта. В качестве одной из потенциальных целей для атаки назывался Кельнский собор, который является символом города и одной из самых популярных достопримечательностей в Германии.

Ранее в Германии прошли обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС.

*   организация запрещена в России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами