Боевики ИГИЛ* стали приезжать в Германию под видом украинских беженцев

Боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) стали чаще пытаться попасть в ФРГ под видом беженцев с Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild.

По данным журналистов, за последнее время правоохранители Германии задержали сразу нескольких приверженцев радикального ислама, прибывших из Таджикистана. Нередко они связаны с группировкой «Исламское государство в Хорасане», которая является частью ИГИЛ.

Все потенциальные террористы использовали фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев и рассказывая о преследовании. Как пишет издание, таких граждан впускают почти без проверок.

Отмечается также, что в Германию исламисты едут через зону СВО, где могут легко получить любое вооружение, от автоматов до гранат и боеприпасов для гранатометов.

31 декабря в ФРГ задержали подозреваемых в подготовке теракта. В качестве одной из потенциальных целей для атаки назывался Кельнский собор, который является символом города и одной из самых популярных достопримечательностей в Германии.

Ранее в Германии прошли обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС.