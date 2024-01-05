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В Китае успешно запустили первые в 2024 году спутники

Китайская компания ExPace Techlogy запустила первые в 2024 году спутники

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AP

В Китае 5 января успешно вывели на орбиту первую в 2024 году группировку спутников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

По данным CASIC, запуск метеорологических спутников «Тяньму-1» осуществила китайская компания ExPace Technology в 19:20 по местному времени (14:20 мск) с космодрома Цзюцюань. Спутники на орбиту вывела ракета-носитель «Куайчжоу-1А», оборудование будет использоваться в коммерческих целях для передачи информации, связанной с погодой.

До этого сообщалось, что в Китае выпустили первый спутник проекта G60 Starlink. Аппарат станет частью будущей сети интернет-связи, которая составит конкуренцию американскому Starlink компании SpaceX миллиардера Илона Маска.

Проектом управляет государственная компания Shanghai Gesi Aerospace Technology (Genesat), созданная в 2022 году Академией инноваций микроспутников Китайской академии наук.

Ранее стало известно, что Китай в декабре запустил сразу три научно-исследовательских спутника.

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