Учитель химии из Липецка победила во втором сезоне шоу «Классная тема!»

Учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева стала победительницей второго сезона федерального проекта «Классная тема!», сообщает пресс-служба конкурса.

Главный приз конкурса – возможность создать собственное авторское шоу на одном из федеральных каналов.

В финале Екатерина Сигарева продемонстрировала разнообразные химические реакции.

«Для меня эта победа – победа над собой. Вся история участия в «Классной теме!» для меня про раскрытие своих возможностей и про радость, потому что, когда я узнала про проект в прошлом году, для меня участие в нем было чем-то невероятным и недостижимым! Вывод один: возможно все и даже больше», — рассказала Сигарева.

Проект «Классная тема!» организован по поручению президента России Владимира Путина министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия». Всего в рамках проекта в 2023 году было подано 7 тыс. заявок, а в финал прошли 7 педагогов.