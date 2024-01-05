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Третья за день воздушная тревога в Севастополе отменена

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Третья за день воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Воздушная тревога была объявлена в 14:57, согласно сообщению Развожаева. В 15:10 она была отменена, таким образом продлившись 13 минут.

Также Развожаев объяснил появление дыма в районе Севастопольской бухты, по его словам это военные используют табельные средства маскировки.

Информация о перекрытии движения по Крымскому мосту поступила в 14:46 по местному времени (совпадает с московским). В 15:07 движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

В ночь на 5 января Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, а также один беспилотник над Краснодарским краем. По данным ведомства, это была попытка террористической атаки на объекты Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.

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