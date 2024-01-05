На Крымском мосту второй раз за день остановили движение автомобилей

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно остановлено. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Заявление о приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту было опубликовано в 14:46 (совпадает с мск). При этом другие подробности о ситуации на переправе, включая причину введения ограничений, пока не уточняются.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Утром 5 января на Крымском мосту также было остановлено движение транспортных средств. Ограничения на проезд машин были введены в 11:17 (совпадает с мск) и действовали в течение 23 минут.

В тот же день министерство обороны РФ заявило, что в Крыму сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным ведомства, ночью средства защиты перехватили в небе над регионом 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

4 января российские системы ПВО сбили 10 украинских ракет в воздушном пространстве Крыма. Как отметили в министерстве обороны РФ, выпушенные в сторону полуострова снаряды засекли в 17:20 (совпадает с мск).

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при императоре Николае II и Иосифе Сталине.