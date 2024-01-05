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В Нижнеудинске Дед Мороз угнал машину, чтобы поздравить жителей с Новым годом

В Иркутской области Деда Мороза задержали за угон машины

В Приангарье мужчина в костюме Деда Мороза угнал авто, чтобы поздравить жителей Нижнеудинска с праздником, не справился с управлением и врезался в сугроб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале.

Заявление об угоне автомобиля марки «ВАЗ» поступило в полицию 2 января, владелец авто сообщил, что возле одного из магазинов он заметил молодого человека в костюме Деда Мороза и предложил ему вместе поздравить жителей Нижнеудинска с Новым годом.

Новые знакомые припарковались у торговой точки и владелец авто вышел, оставив Деда Мороза в своей машине, а спустя некоторое время обнаружил, что «ВАЗ» угнали.

Правоохранителям удалось установить местонахождение автомобиля и задержать угонщика, 25-летний мужчина объяснил, что решил не дожидаться возвращения собственниками транспортного средства и самостоятельно продолжить поздравления жителей города, но не справился с управлением и врезался в сугроб. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сочи автомобиль каршеринга разнес магазин.

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