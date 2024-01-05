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После перебоев с подачей тепла в Подмосковье организовали проверку

Прокуратура Подмосковья начала проверку после перебоев с подачей тепла

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Depositphotos

Прокуратура Московской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что сроки проведения работ по восстановлению электроэнергии, подачи тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов взято на контроль. Также в ведомстве проконтролируют порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы.

До этого в Подольске произошел прорыв теплотрассы, власти обещают восстановить подачу тепла в течение двух часов. Глава города Григорий Артамонов заявил, что отдельное внимание уделяется состоянию с теплоснабжением в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы, куда будут доставлены десять тепловых пушек. Он отметил, что работы по восстановлению системы уже ведутся и будут завершены примерно через два часа.

Ранее в Воронеже жители более 100 многоквартирных домов остались без отопления в мороз.

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