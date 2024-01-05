Россиянин проглотил шурупы и попал в реанимацию с перитонитом

В Петербурге врачи борются за жизнь 26-летнего мужчины, который проглотил шурупы, пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка».

26-летнего петербуржца доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, в брюшной полости мужчины были обнаружены металлические шурупы.

При каких обстоятельствах пациент проглотил инородные тела неизвестно, у мужчины развился перитонит, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее металлическую сетку извлекли из пищевода россиянина врачи в Подмосковье.