Двое детей и взрослые отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода несколько взрослых и двое детей госпитализированы из квартиры с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 4 января в квартире многоэтажки по улице Чонгарская, недомогание почувствовали двое детей и несколько взрослых, пострадавшие обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

По предварительной информации, семья могла отравиться угарным газом, в квартире была установлена газовая колонка. По факту произошедшего проверку проводит СК Нижегородской области.

Ранее под Астраханью семья с тремя детьми отравилась угарным газом.