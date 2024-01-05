«Для них город — это смерть»: жительница Омской области рассказала о нашествии косуль

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за активной миграции сибирских косуль. Местная жительница Наталия рассказала «Газете.Ru», что нашествие косуль в самом Омске выходит из под контроля, а животные регулярно создают аварийные ситуации на дорогах.

«Ситуация с косулями очень печальная. Миграция началась раньше декабря, просто косули планомерно шли через Омскую область и попали в город. Город для них стал лабиринтом, из которого они не могут выбраться. Они представляют опасность на дорогах, их туда тянет, потому что они абсолютно дезориентированы. Их гоняют собаки, где-то люди пугают, где-то машины. Они попали в город, как в другой мир, кругом неизвестность. Они голодные, кто-то из неравнодушных пытается их прикармливать. В нашем районе косуль нет, но у нас есть заповедник, куда можно было бы вывозить их. Но кто их будет отлавливать?» — объяснила Наталия.

По словам женщины, власти Омска пока не могут повлиять на ситуацию с дикими животными. При этом косули массово гибнут из-за ДТП и нападений собак.

«Администрация отмалчивается по этому вопросу. Пишут, что контролируют, но по поводу контроля я не могу сказать. Косули просто бродят по городу. Их десятками сбивают на дорогах. Они застревают в заборах, потому что они их не перепрыгивают, а воспринимают как лес, как кусты — стараются пройти через железные прутья. Естественно, не могут, застревают, погибают. Собаки бродячие, да и домашние тоже, могут погнаться, разорвать. То есть для косуль город — это смерть. Единственное, что я знаю — организованно убирают трупы косуль. Их на утилизацию отправляют: собрали и привезли. Поэтому, предполагаю, патологический материал не забирался для изучения болезней», — сказала она.

Наталия отметила, что омичам очень жалко животных, но они не знают, как справляться с таким количеством.

«Каким образом выгнать косуль из города? Это надо заморачиваться администрации. Их нужно выжимать конкретно: отлавливать, отстреливать снотворным. Я не думаю, что у нас есть в городе такие крупные специалисты, которые могут конкретно посоветовать, как это сделать. Что делать с косулями жители не знают. Но их действительно жалко всем», — заключила она.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал власти Омской области составить четкий план действий, который позволит спасти животных и не навредить местным жителям.

«Посмотреть где сейчас пути миграции этих животных, почему они выходят на дороги, почему происходят столкновения. Предусмотреть какие-то мероприятия, установку ограждающих конструкций, договориться с лесничими, чтобы была некая система оповещения. На мой взгляд, здесь какого-то простого рецепта не существует. Потому что проблему запустили. И выходить из нее теперь потребуется, применяя серьезные системные меры, потому что иначе проблема может стать действительно серьезной угрозой безопасности и для людей, для тех же автомобилистов, и для самих животных», — заявил Бурматов.

Нашествие косуль в Омске началось в декабре 2023 года. В Минприроды области объяснили активную миграцию животных поиском пропитания. В город они могли попасть из-за отсутствия переходов для животных через автомобильные и железные дороги. С 29 декабря 2023 года режим повышенной готовности из-за косуль действует в Омске, а также в Омском, Азовском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском и Москаленском муниципальных районах.

Ранее автомобилист из Омска украсил капот своей машины головой косули.