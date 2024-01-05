На Украине стали продавать «маски-лайфхак от призыва»

На Украине стали продавать силиконовые «маски стариков», которые, как заявляют продавцы, должны помочь «уберечь от вручения повестки». Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» и публикует видео демонстрации масок и скриншоты с объявлений о продаже.

Стоит такая маска 13 600 грн (около 32 тыс. руб.). При этом канал отмечает, что на украинских маркет-плейсах есть и бюджетные варианты за 800 грн (1900 руб.).

Продавцы уверяют, что с расстояния ближе чем пол метра маска выглядит как живое лицо пожилого мужчины.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране. Обсуждая с депутатами законопроект о новой мобилизации, Умеров и Залужный подчеркнули, что если не будет усиления, то некому будет защищать государство.

Тем временем на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.