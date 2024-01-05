Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии

Французские исследователи высчитали, что около 16,9 тысячи человек могли скончаться из-за приема гидроксихлорохина во время первой волны пандемии коронавируса. Об этом написали в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Исследование отсылалось на данные, опубликованные в журнале Nature в 2021 году. В них говорилось об увеличении числа летальных исходов на 11% из-за нарушений сердечного ритма и других побочных эффектов от использования гидроксихлорохина. При этом препарат назначали, несмотря на «отсутствие доказательств клинической пользы».

Отмечается, что число летальных исходов от препарата могло быть выше, поскольку исследование затрагивает лишь период с марта по июль 2020 года.

Тем временем специалисты сообщают, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Об этом заявил академик РАН Василий Акимкин. COVID-19 мутировал и стал проходить без тяжелого течения.

Недельная заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 30%. Речь идет почти о 90 тысячах пациентов.

Ранее Минздрав на год продлил временный порядок работы медучреждений из-за коронавируса.