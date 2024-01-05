Шестилетний мальчик попал в реанимацию после катания на тюбинге в парке

В Выборгском районе Петербурга шестилетний мальчик врезался на тюбинге в дерево в Шуваловском парке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Шуваловском парке на севере Петербурга 4 января. Мальчик катался на тюбинге и врезался в дерево, родители привели ребенка домой, вечером его состояние ухудшилось, семья обратилась за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у ребенка очаговую травму головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, пострадавший госпитализирован в отделение в реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства травмирования малолетнего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее девятилетний мальчик на тюбинге врезался в стену, катаясь на крыше парковки.