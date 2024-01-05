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Индия послала эсминец на помощь захваченному у берегов Сомали судну

Индия послала эсминец «Ченнаи» для помощи захваченному в Аравийском море судну

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Depositphotos

Военно-морские силы (ВМС) Индии направили эсминец «Ченнаи» на помощь захваченному пиратами в Аравийском море сухогрузу Lila Norfolk с индийским экипажем на борту. Об этом говорится в заявлении ВМС в X (бывший Twitter).

По словам командования, судно Lila Norfolk под флагом Либерии отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO) о том, что вечером 4 января 2024 года на борт высадились примерно пять-шесть неизвестных вооруженных лиц.

Позднее связь с сухогрузом была установлена, для наблюдения за ситуацией развернуты самолеты индийских ВМС.

«Военно-морская авиация продолжает следить за движением, а эсминец «Ченнаи» сближается с судном для оказания помощи», — добавили там.

До этого сообщалось, что у побережья Сомали пираты захватили грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии. Накануне стало известно, что у берегов Сомали в Красном море неизвестные предприняли попытку взять судно на абордаж.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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