Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыто на время. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Причины перекрытия движения не уточняются.
В то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ранее было приостановлено в ночь на 5 января.
До этого Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, а также один дрон над Краснодарским краем.
Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.