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Движение по Крымскому мосту перекрыто

На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыто на время. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины перекрытия движения не уточняются.

В то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ранее было приостановлено в ночь на 5 января.

До этого Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, а также один дрон над Краснодарским краем.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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