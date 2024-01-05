Пираты захватили грузовое судно у берегов Сомали

У побережья Сомали пираты захватили грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии. Об этом сообщает индийское агентство ANI.

На борту находятся 15 членов экипажа из Индии.

«За кораблем наблюдают самолеты ВМС Индии, связь с экипажем установлена», — приводит агентство заявление индийских военных.

Накануне сообщалось, что у берегов Сомали в Красном море неизвестные предприняли попытку взять судно на абордаж. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

19 декабря представитель йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении совершать атаки на коммерческие суда в акватории Красного моря каждые 12 часов.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.