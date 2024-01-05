В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века

В ночь на 5 января в Финляндии был установлен температурный рекорд XXI века — температура в районе аэропорта Энонтекиё опустилась до -44,3℃. Об этом сообщил финский метеорологический институт, передает РИА Новости.

«Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию», – говорится в сообщении.

Аэропорт Энонтекиё расположен в одноименной коммуне в финской провинции Лапландия. Климат здесь характеризуется такими особенностями как северное положение территории, более возвышенное положение по сравнению с остальной территорией Финляндии, а также близость Северного Ледовитого океана. Средние годовые температуры Энонтекиё являются самыми низкими в Финляндии. Лето здесь короткое и прохладное.

4 января в Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы — минус 42,1℃.

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