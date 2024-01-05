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Девятилетний мальчик на тюбинге врезался в стену, катаясь на крыше парковки

В Башкирии ребенок врезался в стену на тюбинге, катаясь с крыши паркинга

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Shutterstock/Petr Smagin

В Уфе девятилетний ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге с крыши паркинга, мальчик врезался в стену дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Менделеева в Уфе, группа детей каталась на тюбингах с крыши подземного паркинга, в какой-то момент один из мальчиков влетел на «ватрушке» в стену дома.

Ребенок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Башкирии, обстоятельства и круг лиц, ответственных за безопасность на придомовой территории, устанавливаются.

Ранее в Бурятии девочка пострадала при катании на ватрушке, прицепленной к машине.

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