В российском городе компания мужчин напала на автомобилиста

В Тюмени во дворе на улице Муравленко произошло нападение на автомобилиста. Видео с инцидентом опубликовал портал 72.ru.

На видео видно, как группа мужчин пытается остановить иномарку, которая заехала во двор дома. Один из нападавших бил по колесам, а другой снимал все на телефон. У третьего оказался в руках предмет, похожий на пистолет. Остальные пытаются остановить автомобиль.

Сам водитель не стал останавливаться и пытался уехать и снес одну из дверей о припаркованный автомобиль, а также несколько раз столкнулся с другими машинами.

Сообщение об инциденте поступило в полицию. Сейчас сотрудники устанавливают личности участников происшествия.

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