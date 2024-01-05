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В российском городе компания мужчин напала на автомобилиста

В Тюмени шесть человек пытались с пистолетом остановить черную иномарку

В Тюмени во дворе на улице Муравленко произошло нападение на автомобилиста. Видео с инцидентом опубликовал портал 72.ru.

На видео видно, как группа мужчин пытается остановить иномарку, которая заехала во двор дома. Один из нападавших бил по колесам, а другой снимал все на телефон. У третьего оказался в руках предмет, похожий на пистолет. Остальные пытаются остановить автомобиль.

Сам водитель не стал останавливаться и пытался уехать и снес одну из дверей о припаркованный автомобиль, а также несколько раз столкнулся с другими машинами.

Сообщение об инциденте поступило в полицию. Сейчас сотрудники устанавливают личности участников происшествия.

Пассажиры автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в город Лодейное Поле Ленинградской области, избили мужчину, который домогался ребенка. Выяснилось, что один из пассажиров, 52-летний сотрудник университета, начал распускать руки и приставать к несовершеннолетней, по свидетельствам очевидцев, он пытался изнасиловать школьницу прямо в салоне автобуса.

Ранее в Нижнем Тагиле школьники попали в больницу после драки из-за оскорбления.

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