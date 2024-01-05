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В США разбился стратегический бомбардировщик

На авиабазе ВВС США при посадке разбился бомбардировщик B-1B Lancer

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U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon/ABACAPRESS.COM/Reuters

В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1 Lancer. Об этом сообщает газета Associated Press.

Выяснилось, что самолет выполнял учебное задание. Во время крушения на аэродроме ВВС Эллсворт в Южной Дакоте были плохая видимость, минусовая температура и низкая облачность. Однако пока точной причины инцидента не назвали.

При этом четыре члена экипажа успели катапультироваться.

В ноябре 2023 года сообщалось о крушении самолета ВВС США над Средиземным морем. По данным Европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM), инцидент произошел во время дозаправки в воздухе. В самолете возникла техническая неисправность, в результате чего он упал в море.

Позже в Ираке военный вертолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин. По данным СМИ, инцидент произошел во время выполнения миссии по обеспечению безопасности на выборах в провинциальные советы, а также во время транспортировки вертолетного звена из двух машин. Уточняется, что в одном из двух вертолетов произошла техническая неисправность.

Ранее в Японии почти 200 рейсов отменили в аэропорту после аварии с самолетами.

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