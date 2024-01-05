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Жителей российского региона предупредили о сильном ветре и снеге

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за циклона на юге Сахалина

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В три района Сахалинской области циклон принесет сильный снег, метель и сильный ветер на побережьях. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Так, 6 января территории Макаровского, Долинского и Корсаковского районов ночью местами пройдет сильный снег, метель. Днем на побережьях ветер разгонится до 15-20 м/с, предупредили в Сахалинском управлении Росгидромета.

В МЧС добавили, что в администрации муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Также уже подготовили силы и средства для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений.

Тем временем в пятницу в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица и до -17°C. В Подмосковье ситуация будет еще более экстремальной: температура будет колебаться от -15 до -20 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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