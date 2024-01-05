Подростку отрезало пальцы машиной для приготовления хинкали

Хирурги Педиатрического университета Петербурга прооперировали 15-летнего подростка, который получил травму на кухне ресторана. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в ресторане на Казанской улице в Петербурге. 15-летний мальчик занимался лепкой хинкали на кухне, в какой то момент машина для лепки отсекла ему два пальца на правой руке.

Пострадавшего немедленно госпитализировали и прооперировали.

«Микрохирурги сформировали культи, выполнив кожную пластику местными тканями», — сообщили в Педиатрическом университете.

Состояние подростка медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее полуторагодовалый ребенок едва не отсек себе пальцы бензопилой.