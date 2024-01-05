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В Южной Корее эвакуируют остров из-за возможной провокации КНДР

Жителей южнокорейского острова Ёнпхёндо эвакуируют из-за угрозы со стороны КНДР

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Depositphotos

Власти южнокорейского острова Ёнпхёндо объявили эвакуацию жителей «на фоне очевидных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи». Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 и в 12:30 по местному времени по запросу южнокорейских военных.

«Мы объявили об эвакуации после того, как нам позвонили из воинской части и сообщили, что они (КНДР. — «Газета.Ru») наносят морской удар по острову Ёнпхён ...», — сказал чиновник.

По данным агентства, северокорейские военные утром 5 января произвели более 200 артиллерийских выстрелов в сторону Южной Кореи.

23 ноября 2010 года в районе Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Северной Кореей и Южной.

До этого в Северной Корее заявили, что риск прямого вооруженного конфликта с Южной Кореей в 2024 году наиболее высок.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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