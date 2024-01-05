В Южной Корее эвакуируют остров из-за возможной провокации КНДР

Власти южнокорейского острова Ёнпхёндо объявили эвакуацию жителей «на фоне очевидных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи». Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 и в 12:30 по местному времени по запросу южнокорейских военных.

«Мы объявили об эвакуации после того, как нам позвонили из воинской части и сообщили, что они (КНДР. — «Газета.Ru») наносят морской удар по острову Ёнпхён ...», — сказал чиновник.

По данным агентства, северокорейские военные утром 5 января произвели более 200 артиллерийских выстрелов в сторону Южной Кореи.

23 ноября 2010 года в районе Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Северной Кореей и Южной.

До этого в Северной Корее заявили, что риск прямого вооруженного конфликта с Южной Кореей в 2024 году наиболее высок.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».