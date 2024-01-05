В «Росэнергоатоме» объяснили, почему экспертов МАГАТЭ не допустили к реакторам ЗАЭС

Сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не пустили в герметичные оболочки (ГО) в реакторном отделении Запорожской АЭС в связи с тем, что в обычной ситуации ГО загерметизированы. Об этом сообщил изданию РБК советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Каждый энергоблок станции имеет реакторное и турбинное отделение. В реакторном отделении находится основное технологическое оборудование, высокорадиоактивное, связанное с производством тепловой энергии, и допуск туда ограничен, рассказал Карчаа.

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ допускаются на регулярной основе при герметизации ГО и обстройки реакторного отделения.

По его словам, для ЗАЭС ядерно-радиационная безопасность является высшим приоритетом, персонал станции работает строго согласно законам РФ.

«На сегодняшний день после выполнения экспертами МАГАТЭ верификации ядерных материалов в соответствии с требованиями нормативных документов все шесть ГО Запорожской АЭС были загерметизированы. В режиме «загерметизировано» допуск персонала в ГО запрещен и выполняется только при однозначном обосновании и в экстренных случаях», — подчеркнул советник гендиректора «Росэнергоатома».

В конце декабря МАГАТЭ объявило об успешном проведении проверок гарантий на АЭС Украины.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.