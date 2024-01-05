Россиянам напомнили о трех условиях для выхода на пенсию

В России для выхода на пенсию необходимо соблюсти три условия. Об этом напомнила в беседе с агентством «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, для заслуженного отдыха россиянам сейчас нужно достичь определенного возраста, иметь определенный стаж работы и количество пенсионных баллов.

Так, в 2024 году пенсионного возраста достигнут женщины 1966 года рождения (58 лет) и мужчины 1961 года рождения (63 года). В то же время этим гражданам и старше необходимо иметь по крайней мере 15-летний стаж работы и 28,2 пенсионных балла, отметила Финогенова.

Однако иногда на пенсию можно выйти раньше. Например, если имеется большой трудовой стаж: для мужчин это 42 года, для женщин — 37 лет. Но при этом все равно мужчинам надо быть не моложе 60 лет, а женщинам — не моложе 55 лет.

Финогенова добавила, что досрочно стать пенсионерами могут безработные граждане, состоящие на учете в Центре занятости и если их уволили с места работы не по их вине, например, из-за ликвидации или реорганизации компании.

Несколько категорий граждан могут выйти на пенсию досрочно: многодетные матери, работники вредных производств, с «северным» стажем более 15 лет, учителя, врачи, а также работники сферы культуры, отметила эксперт.

В России с начала 2024 года на 7,5% проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров, также вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В пресс-службе Социального фонда России уточнили, что с января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. Индексация коснется свыше 27 млн получателей пенсии по старости, чье пособие в среднем вырастет на 1,6 тыс. рублей в месяц.

Ранее в РФ повысился предельный размер налогового вычета на лечение.