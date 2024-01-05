Снег, гололедица и мороз ожидаются в Москве в пятницу

В пятницу в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица и до -17 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В течение дня столбики термометров будут колебаться от -15 до -17 градусов, а в ночь на субботу температура воздуха может опуститься до -17 градусов, что также будет сопровождаться гололедицей.

В Подмосковье ситуация будет еще более экстремальной: температура будет колебаться от -15 до -20 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Московский регион пережил пик холодной погоды в середине недели, и теперь морозы постепенно начнут ослабевать, сообщил до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.