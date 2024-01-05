Все люди эвакуированы после столкновения поездов в Нью-Йорке, ведутся работы на путях

После столкновения двух поездов метро в Нью-Йорке все пассажиры были эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортную компанию MTA.

Представитель пресс-службы подтвердил, что все пострадавшие получили медицинскую помощь.

В городской полиции сообщили, что пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором находились пассажиры, и 24 человека получили незначительные травмы.

Сотрудники MTA заявили, что работают над восстановлением движения на путях, но это может занять некоторое время.

До этого стало известно, что в Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда.

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