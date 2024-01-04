При обстреле Донецка пострадала школа

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что обстрел ВСУ повредил здание школы в городе. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале чиновника.

В Куйбышевском районе ранены мужчины 1968 и 1971 г. р., в пгт Старомихайловка – мужчины 1958 и 1964 г. р.

«В Куйбышевском районе повреждены дома по ул. Нарвской и Куйбышева, в Киевском районе – здание школы № 102», — говорится в сообщении.

По словам Кулемзина, в ходе обстрелов получили ранения пятеро человек: четверо мужчин и 89-летняя женщина.

За сутки город 24 раза подвергся обстрелам. По нему выпустили 68 снарядов калибра 155 мм, в том числе три кассетных боеприпаса. Также на город сбросили бомбу с БПЛА.

До этого Кулемзин сообщил о ранении нескольких человек при попадании в многоэтажный дом.

9 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.