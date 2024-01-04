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В Дагестане загорелся спортивный зал

МЧС: спасатели локализовали пожар в спортивном зале в Дагестане

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В селе Агвали Цумадинского района Дагестана загорелся спортивный зал, спасатели локализовали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания. Ведомство опубликовало кадры с места пожара. По информации МЧС, никто не пострадал. Спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара.

Утром 4 января пожар произошел на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Из-за этого несколько десятков домов остались без электричества.

Жители домов несколько часов оставались без отопления и света. В беседе с «Газетой.Ru» местные жители рассказали, что их квартиры оставались обесточенными более четырех часов.

За день до этого пожар произошел в подмосковной Баковке, в Одинцово. По предварительным данным, в жилом доме взорвался газ. После этого начался пожар в здании. Информации о пострадавших не было.

Ранее в Екатеринбурге загорелся ресторан на площади 300 квадратных метров.

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