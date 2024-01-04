Столица украинского региона осталась без света после взрыва

Минэнерго Украины сообщило, что столица Кировоградской области, город Кропивницкий, осталась без света после взрыва. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, повреждены объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго», в результате чего оказалась обесточена железная дорога.

До этого издание «Общественное» писало, что в Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы. О взрывах в регионе также сообщил и глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.